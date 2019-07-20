Son Dakika: Emenike de Westerlo'ya gitti!
Hasan Çetinkaya'nın ikinci başkanlığını yaptığı Westerlo, Berke Özer'in ardından Emenike'yi de renklerine kattı.
Eski Fenerbahçe idari menajeri Hasan Çetinkaya'nın ikinci başkanlığını yaptığı Westerlo, Berke Özer'in ardından Emenike'yi de renklerine kattı.
Türkiye'de Fenerbahçe ve Kardemir Karabükspor formalarını terleten Emmanuel Emenike, kariyerini Belçika'da sürdürecek.
Westerlo daha önce Galatasaray'dan Recep Gül'ü satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.
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