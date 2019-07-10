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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.07.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

Son Dakika: Eljif Elmas uçak biletini paylaştı, İstanbul'a geldi! İlk açıklama...

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Son Dakika: Eljif Elmas uçak biletini paylaştı, İstanbul'a geldi! İlk açıklama...

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferi için son dönemece girildi. İtalyan basını, Eljif'in sağlık kontrolünden geçeceğini vurgularken, genç futbolcu ülkesinden İstanbul'a dönüş yolunda... Başarılı futbolcu, sarı-lacivertlilerin Düzce Topuk Yaylası'nda sürdürdüğü kampa katılmak üzere Türkiye'ye geldi. Elmas, transfer söylentileriyle ilgili olarak da, "Ben de bir şey bilmiyorum. Bilgim yok. Kampa katılmak için geldim" dedi. 

Geride kalan sezonun tamamında süre alamasa da, yetenekleri, gençliği ve mücadeleci yapısıyla transfer gözdeleri arasına giren Eljif Elmas’ın rotası İtalya’ya döndü.

Fenerbahçe’ye Eljif Elmas için Napoli ilk olarak 12 milyon Euro önerdi. Sarı lacivertliler ise 20 milyon Euro talebinde bulundu. Bunun üzerine İtalyan ekibi 15 milyon Euro+3 milyon Euro bonus önerdi. Böylelikle transfer teklifi 18 milyon Euro’yu buldu.

İki kulübün transfer, oyuncunun ise sözleşme şartları için görüşmeleri sürdürdüğü ifade edildi. İtalyan basını, Eljif’in sağlık kontrollerinden geçmek için İtalya’ya gideceğini duyururken, transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

ELJİF İSTANBUL'A GELDİ

Öte yandan Eljif Elmas, bu sabah yaptığı paylaşımla İstanbul'a dönüş yaptığını duyurdu. Eljif, Skopje-İstanbul biletini Instagram hesabından paylaştı.

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Eljif Elmas, sarı-lacivertlilerin Düzce Topuk Yaylası'nda sürdürdüğü kampa katılmak üzere Türkiye'ye geldi. Elmas, transfer söylentileriyle ilgili olarak da, "Ben de bir şey bilmiyorum. Bilgim yok. Kampa katılmak için geldim" dedi. 

Fenerbahçe'de transfer gündeminin bir numaralı ismi olan ve İtalya Serie A takımlarından Napoli'ye transfer olacağı iddia edilen Eljif Elmas, sarı-lacivertlilerin Düzce Topuk Yaylası'nda sürdürdüğü kampa katılmak üzere Kuzey Makedonya'dan Türkiye'ye geldi. İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının transferine ilişkin sorduğu sorulara ise genç futbolcu, "Ben de bir şey bilmiyorum. Bilgim yok. Kampa katılmak için geldim" diye cevap verdi. 

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Son Dakika: Eljif Elmas uçak biletini paylaştı, İstanbula geldi İlk açıklama...

Son Dakika: Eljif Elmas uçak biletini paylaştı, İstanbula geldi İlk açıklama...

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