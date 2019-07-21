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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.07.2019 - 13:25, Son Güncelleme:

Son dakika: Eljif Elmas kamp kadrosuna alınmadı!

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Son dakika: Eljif Elmas kamp kadrosuna alınmadı!

Eljif Elmas, Fenerbahçe'nin Avusturya kampına götürülmedi. Genç oyuncunun Napoli'ye transferinin önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor!

Fenerbahçe’de Avusturya yapılacak olan kamp kadrosu belli oldu. İtalyan ekibi Napoli’ye transfer olacağı iddia edilen Eljif Elmas, kadroda yer almadı. 

Fenerbahçe’nin Avusturya’da gerçekleştireceği üçüncü etap kamp çalışmaları kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertli ekibin kamp kadrosunda Napoli’ye transfer olacağı iddia edilen Makedon futbolcu Eljif Elmas yer almadı. 

Fenerbahçe’nin Avusturya kampına götüreceği futbolcu kadrosu şu şekilde: 

"Harun Tekin, Altay Bayındır, Abdullah Yiğiter, Oytun Özdoğan, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Muhammed Gümüşkaya, Victor Moses, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç." 

Açıklanan kadroda Barış Alıcı'nın da yer almaması dikkat çekti...

Son dakika: Eljif Elmas kamp kadrosuna alınmadı

Son dakika: Eljif Elmas kamp kadrosuna alınmadı

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