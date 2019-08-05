Son Dakika: El Mundo Fenerbahçe'nin transferini duyurdu! 'Lucas Silva ile anlaşma sağlandı'
İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Deportivo El Mundo, Fenerbahçe'nin Lucas Silva için Real Madrid'le masaya oturduğunu ve anlaşma sağladığını yazdı.
Fenerbahçe transferde gözünü kararttı. Önümüzdeki sezon şampiyonluktan başka düşüncesi olmayan sarı-lacivertliler transferde büyük oynamaya karar verdi. Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Audi Cup'ta mücadele eden Fenerbahçe turnuvada bekleneni veremedi.
Bayern Münih ve Real Madrid maçlarında rakiplerine yenilerek turnuvayı 4.olarak tamamlayan sarı-lacivertlilerde takımdaki eksikler net şekilde göründü.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli kurmaylar ilk olarak Roma'nın yıldızı Kolarov'un transferini bitirdi. Ancak transferde durmaya niyeti olmayan Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.
İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El Mundo Deportivo, sarı-lacivertlilerin Real Madrid'in yıldızı Lucas Silva ile anlaştığını yazdı.
Fenerbahçe bonservisi 2020 yılına kadar İspanyol ekibinde bulunan Lucas Silva'nın transferinde mutlu sona çok yaklaştı.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli kurmaylar ilk olarak Roma'nın yıldızı Kolarov'un transferini bitirdi.
Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki Brezilyalı yıldızın kiralanması konusunda Real Madrid ile el sıkıştığı kaydedildi. 3 sezondur ülkesinde Cruzeiro forması giyen Lucas Silva Brezilya temsilcisinde kiralık olarak forma giyiyor.
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