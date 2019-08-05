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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.08.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Son Dakika: El Mundo Fenerbahçe'nin transferini duyurdu! 'Lucas Silva ile anlaşma sağlandı'

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Son Dakika: El Mundo Fenerbahçe'nin transferini duyurdu! 'Lucas Silva ile anlaşma sağlandı'

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Deportivo El Mundo, Fenerbahçe'nin Lucas Silva için Real Madrid'le masaya oturduğunu ve anlaşma sağladığını yazdı.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı. Önümüzdeki sezon şampiyonluktan başka düşüncesi olmayan sarı-lacivertliler transferde büyük oynamaya karar verdi. Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Audi Cup'ta mücadele eden Fenerbahçe turnuvada bekleneni veremedi.

Bayern Münih ve Real Madrid maçlarında rakiplerine yenilerek turnuvayı 4.olarak tamamlayan sarı-lacivertlilerde takımdaki eksikler net şekilde göründü.

 

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli kurmaylar ilk olarak Roma'nın yıldızı Kolarov'un transferini bitirdi. Ancak transferde durmaya niyeti olmayan Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El Mundo Deportivo, sarı-lacivertlilerin Real Madrid'in yıldızı Lucas Silva ile anlaştığını yazdı.

Fenerbahçe bonservisi 2020 yılına kadar İspanyol ekibinde bulunan Lucas Silva'nın transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli kurmaylar ilk olarak Roma'nın yıldızı Kolarov'un transferini bitirdi.

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki Brezilyalı yıldızın kiralanması konusunda Real Madrid ile el sıkıştığı kaydedildi. 3 sezondur ülkesinde Cruzeiro forması giyen Lucas Silva Brezilya temsilcisinde kiralık olarak forma giyiyor.

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