Son dakika: Edin Dzeko, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika: Edin Dzeko, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
GeriFutbol Son dakika: Edin Dzeko, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
27.05.2019 - 13:35, Son Güncelleme:

Son dakika: Edin Dzeko, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Edin Dzeko, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Sezonun sona ermesiyle birlikte transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin, ünlü golcü Edin Dzeko ile bir görüşme yapacağı iddia edildi. Golcü ismin tatil için Muğla'ya da geçeceği ifade edildi.

DHA'nın haberine göre Roma'nın dünyaca ünlü forveti Edin Dzeko Fenerbahçe için bugün İstanbul'a geliyor.

Menajer Mirsad Türkcan tarafından İstanbul'a getirilecek olan 33 yaşındaki Bosnalı yıldız, başkan Ali Koç ile akşam saatlerinde özel bir görüşme yapacak.

İHA'nın servis ettiği habere göre ise; Roma’nın yıldız oyuncusu Edin Dzeko, tatil için Türkiye’ye geldi. Sabah saatlerinde İstanbul’a inen yıldız golcü, akşam uçağıyla Muğla’ya gidecek.

1 Haziran’a kadar Türkiye’de kalacak olan golcü oyuncu, daha sonra Bosna’ya dönecek.

Öte yandan Edin Dzeko’nun tatil için Türkiye’ye gelmesi, yıldız forvetin transfer dedikodularını da beraberinde getirdi. Dzeko’nun Fenerbahçe’yle görüşmek için İstanbul’a geldiği iddiaları ortaya atıldı.

Fenerbahçe, sezonu kötü rekorlarla bitirdi
Fenerbahçe, sezonu kötü rekorlarla bitirdi

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Edin Dzeko, geride bıraktığımız sezonu Roma formasıyla 14 golle tamamladı... 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
League of Legends 2019 Üniversite Ligi Şampiyonu BAU Raiders Oldu
Zirvedeki klanlar Hounds Klan Turnuvası finalinde belli olacak
Sivasspor'un gollerinde yine Kone imzası
Ümit Karan'a Türkiye'den teklifler var