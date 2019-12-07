Son Dakika | Eczacıbaşı VitrA FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda finalde!
2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı final mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara’yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.
Eczacıbaşı VitrA, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda Igor Gorgonzola Novara'yı 3-2 ile geçerek finale yükseldi.
Salon: Olimpiyat Spor Merkezi
Hakemler: Ziling Wang (Çin), Joo-Hee Kang (Güney Kore)
Igor Gorgonzola Novara: Brakocevic, Chirichella, Vasileva, Courtney, Hancock, Arrighetti, Sansonna (L) (Mlakar, Napodano, Di Iulio)
Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Kim, Natalia, Gibbemeyer, Yasemin, Lloyd, Simge (L) (Beyza, Hande, Gamze, Saliha)
Setler: 21-25, 25-23, 11-25, 25-23, 13-15
Süre: 2 saat 15 dakika
2015 ve 2016’nın ardından toplamda 3. kez Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda adını finale yazdıran Eczacıbaşı VitrA, finalde yarın TSİ 15.00’te İtalya’nın Imoco Conegliano takımı ile şampiyonluk mücadelesi verecek.
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