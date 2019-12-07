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07.12.2019 - 17:27, Son Güncelleme:

Son Dakika | Eczacıbaşı VitrA FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda finalde!

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Son Dakika | Eczacıbaşı VitrA FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda finalde!

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı final mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara’yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Eczacıbaşı VitrA, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda Igor Gorgonzola Novara'yı 3-2 ile geçerek finale yükseldi.

Salon: Olimpiyat Spor Merkezi

Hakemler: Ziling Wang (Çin), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

Igor Gorgonzola Novara: Brakocevic, Chirichella, Vasileva, Courtney, Hancock, Arrighetti, Sansonna (L) (Mlakar, Napodano, Di Iulio)

Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Kim, Natalia, Gibbemeyer, Yasemin, Lloyd, Simge (L) (Beyza, Hande, Gamze, Saliha)

Setler: 21-25, 25-23, 11-25, 25-23, 13-15

Süre: 2 saat 15 dakika

2015 ve 2016’nın ardından toplamda 3. kez Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda adını finale yazdıran Eczacıbaşı VitrA, finalde yarın TSİ 15.00’te İtalya’nın Imoco Conegliano takımı ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

 

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Son Dakika | Eczacıbaşı VitrA FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonasında finalde

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