Son Dakika | Dusko Tosic, Çin'den transfer için Türkiye'ye geliyor!
Çin'de Coronavirüs salgını sürerken ülkeden ayrılan futbolcu Dusko Tosic, transfer için Türkiye'ye hareket etti.
Devre arası transfer döneminin son gününde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic, Çin'den ayrılıp Türkiye'ye doğru yola çıktığını açıkladı.
Sırp futbolcu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunurken 'Bye bye Çin' sözünü paylaştı.
Dusko Tosic'in ismi Antalyaspor ile anılıyordu. Tosic'in kısa süre içinde Antalyaspor ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Coronavirüs salgını nedeniyle Tosic, geçtiğimiz günlerde maskeli bir paylaşımda bulunmuş ve salgına dikkat çekmişti.
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