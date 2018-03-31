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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
31.03.2018 - 20:20, Son Güncelleme:

Son dakika: Dursun Özbek ibra edildi

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Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda Dursun Özbek mali ve idari açıdan ibra edildi

Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek, yapılan oylamada oy çokluğu ile idari ve mali açıdan ibra edildi.

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantıda eski başkan Dursun Özbek ve yönetimi idari ve mali ibrası için üyelere onaya sunuldu. Ayrı ayrı olarak gerçekleşen oylamada Dursun Özbek ve yönetimi oy çokluğu ile ibra edildi.

Son oylama da denetleme kurulu için yapıldı ve bundan da ibra kararı çıktı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek, mali ve idari yönden ibra edildikten sonra yaptığı açıklamada, genel kurula teşekkür etti.
Galatasaray Genel Kurulu’nda konuşmaların bitmesinden sonra eski başkan Dursun Özbek, kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu. Yorucu ve güzel bir genel kurul olduğunu belirten Özbek, “Her şey açık açık tartışıldı. Duygusal yoğunluk nedeniyle bazı konuları atladım. Genel kurulun yüzde 75 konusu bu unuttuğum konular üzerine oldu. Heyecanımdan unuttum. Keşke unutmasaydım. Yönetime mektup gönderdim. Çok konuşuluyor. İstedim ama önüme kadar geldi. Yönetim bizim Galatasaray’a verdiğimiz otel hizmetleri çok konuşuluyor. Sıfırlansın kimse de konuşmasın. Otel hizmetlerinden ben gönülden yapıyorum. Böyle bir şeyi nasıl kabul ederim. Yönetim kurulu gelsin tam anlatasın. Galatasaray Spor Kulübü’nden Özbek Truzim’in bir kuruş alacağı yoktur.Kasa kolaylıkları yaptık. Yasa olarak yapmak zorundayız. Ardından bağış makbuzunu kesiyoruz. Bir kısmını ödedik. Benim yaptığım hizmetlerin esası bu. Bu tartışmaları keselim. Bir başkana yakışır mı? “ diye konuştu.

“Şerefimle ve alnımın akıyla bu hizmeti verdim”

Galatasaray Spor Kulübü’ne 2.5 sene başkan, 7 ay da başkan yardımcılığını hizmeti verdiğini söyleyen Dursun Özbek, “Şerefimle ve alnımın akıyla bu hizmeti verdim. Dolayısıyla bazı değerlerim var ki çok önde gelir. Galatasaray sevgisi benim ve ailem için çok önde gelir. Galatasaraylı olarak Galatasaray’a hiçbir zaman hıyanet içinde olmadım ama hata yapmış olabilirim. Ben size haklarımı helal ediyorum. Siz de bana haklarınızı helal edin” şeklinde konuştu.

Dursun Özbek, mali ve idari olarak ibra edildikten sonra tekrar kürsüye çıkarak, “Sizlere çok teşekkür ediyorum. Yaşasın Galatasaray” dedi.
İbra olduktan sonra üyeler, Dursun Özbek'in yanına gelerek tebriklerini iletti.

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