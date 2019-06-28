Son dakika: Doğan Erdoğan Trabzonspor'da | Transfer haberleri
Trabzonspor, Avusturya'nın Lask Linz takımından orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan'ı kadrosuna kattı.
TRT Spor'un haberine göre, Trabzonspor, Beşiktaş'ında ilgilendiği Avusturya ekibi LASK Linz takımında forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan'ı transfer etti.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında 2. Lig ekibi Juniors'ta forma giyen Doğan, 19 maçta 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
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