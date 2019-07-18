Son Dakika: Digiturk, Galatasaray'la sözleşme yenilememe kararı aldı
Digitürk, 19.07.2019 tarihinden itibaren GSTV ile sözleşme yenilemeyeceğini duyurdu. Sarı kırmızılı kulübün kanalı artık Digitürk platformunda yer almayacak.
Digitürk, 19.07.2019 tarihinden itibaren GSTV ile sözleşme yenilemeyeceğini kulübe bildirdi.
GSTV, yarın itibarıyla Digitürk platformunda yer almayacak.
Böylece kulüp, bundan sonra yayınlarını Youtube ve Web TV üzerinden yapacak.
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