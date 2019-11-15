Son Dakika: Didier Drogba adaylığını resmen açıkladı
Didier Drogba, Fildişi Sahili Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.
Galatasaray'ın eski futbolcularından Didier Drogba, Fildişi Sahili Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.
Tecrübeli isim, "Chelsea'de kalmam için mükemmel bir teklif aldım ama Fildişi futboluna yardım etmek istiyorum." dedi.
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