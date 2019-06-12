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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.06.2019 - 07:17, Son Güncelleme:

Son Dakika: Diagne için ilk ciddi teklif! 99 milyon...

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Son Dakika: Diagne için ilk ciddi teklif! 99 milyon...

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı kırmızılı takıma son dakika teklifi geldi. FFP anlaşması nedeniyle oyuncu satması gereken Galatasaray'da hedefteki isim Diagne...

Sarı-Kırmızılılar, ara transfer döneminde forvet için birçok oyuncuyla görüştü. Bir türlü listedeki isimlerle anlaşma sağlanamayınca, sezonun ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla 20 gol atan Mbaye Diagne, Aslan oldu.

Senegalli forvet 30 golle kral oldu ancak Galatasaray’daki performansı beklentilerin altında kaldı. FFP anlaşması nedeniyle oyuncu satması gereken Cim Bom, birçok talibi bulunan Diagne’yi gözden çıkarttı.

İlk ciddi teklif, Suudi Arabistan’dan geliyor. Suudi basınında çıkan haberlere göre Al- Shabab ekibi, 27 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti.

Gol sıkıntısı çektiler

Suudiler, önümüzdeki hafta İstanbul’a gelerek Galatasaray’la masaya oturacak. Geride kalan sezonda Sumudica’nın çalıştırdığı Al-Shabab, gol yollarında sıkıntı yaşamış, şampiyon Al-Nassr’ın 69 kez fileleri sarstığı ligde sadece 39 gol atmıştı.

Al-Shabab, bu nedenle forvet transferi için kesenin ağzını açacak. Galatasaray, Senegalli yıldız için en az 15 milyon Euro’luk bir teklif bekliyor. Suudi temsilcisinin bu rakama çıkması bekleniyor.

 Sarı-Kırmızılılar, Diagne’den iyi bir gelir elde etmesi halinde yıldız oyuncu transferinde elini güçlendirecek.

Diagne'nin hikayesini izliyoruz;

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