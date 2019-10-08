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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
08.10.2019 - 15:42, Son Güncelleme:

Son Dakika: Denizlispor'da Yücel İldiz'le yollar ayrıldı

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Son Dakika: Denizlispor'da Yücel İldiz'le yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denzilispor, Teknik Direktör Yücel İldiz yollarını ayırdı.

Denizlispor’da 5 haftadan bu yanan alınan kötü sonuçların faturası İldiz’e kesildi. Kulüp yönetimi aldığı karar gereği İldiz ile yollarını ayırdı.

Kulüp yönetiminden alınan bilgilerde teknik direktörlük için Bülent Uygun, Mehmet Özdilek, Tolunay Kafkas ve Samet Aybaba’nın isimlerinin geçtiği öğrenildi.

Yeşil-siyahlı ekip son 5 haftadır iç saha ve deplasmanda aldığı karşılaşmalarda adeta 3 puana hasret kaldı.

BAŞKAN, "YÜCEL İLDİZ BİZİM BABAMIZ" DEMİŞTİ...

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Yücel İldiz için şu sözleri söylemişti:

"Yücel İldiz bizim babamız. Allah ondan bin kere razı olsun. 3 maç kaybettik diye, 'güle güle' deme şansımız yok."

RESMİ AÇIKLAMA DA GELDİ!

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, futbol takımının durumunun yönetim kurulunca değerlendirildiği belirtilerek, "Teknik direktörümüz Yücel İldiz'in sözleşmesinin tek taraflı fesih edilmesine karar verilmiştir. Sayın İldiz'e kulübümüze yaptığı katkılardan ötürü teşekkür eder, profesyonel hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Denizlisporda kritik görüşme Yücel İldiz...
Denizlispor'da kritik görüşme! Yücel İldiz...

Yücel İldiz, Malatya'ya farklı kaybettikleri maçın ardından yönetimle görüşeceklerini söylemişti...

"Hiç böyle dağınık bir görüntü vermemiştik"Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, farklı mağlup oldukları Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
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Son Dakika: Denizlisporda Yücel İldizle yollar ayrıldı

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