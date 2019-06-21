Son dakika: Denizlispor Tolgahan Acar'ı transfer etti
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Yukatel Denizlispor 3. transferini gerçekleştirdi.
Yeşil siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kaleci Tolgahan Acar ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Dış transferde daha önce Cristian Sapunaru ve Tiago Lopes'i renklerine bağlayan Denizlispor, son olarak Sivasspor forması giyen 33 yaşındaki kaleci Tolgahan Acar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
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