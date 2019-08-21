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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.08.2019 - 17:34, Son Güncelleme:

Son dakika: Daniel Sturridge Trabzonspor'da

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Trabzonspor, İngiliz futbolcu Daniel Sturridge'in transferinde mutlu sona ulaştı.

Bordo mavililer önceki gün görüşme için Trabzon'a getirdiği İngiliz golcü ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor Kulübü transferi KAP bildirirken, yıldız futbolcunun alacağı ücrette belli oldu. İşte KAP açıklaması:

"Şirketimiz, Serbest statüde bulunan profesyonel futbolcu Daniel Sturridge ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
- 2019-2020 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret,
- 2020-2021 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret,
- Opsiyon dönemi olan 2021-2022 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret ödenecektir.

Şirketimiz ayrıca, Serbest statü hakkını elinde bulunduran ve dolayısıyla herhangi bir bonservis ödemesi yapılmayacak olan oyuncuya, 2019-2020 sezonu için 2 milyon euro imza ücreti ödeyecektir. Devam eden sezonlar için ise oyuncunun kulübümüzde devam etme şartına bağlı olarak imza ücreti ödenecektir. Oyuncunun kulübümüzle ilişiğinin kesilmesi durumunda herhangi bir imza ücreti ödemesi yapılmayacaktır.

Ayrıca, yapılan transfer kapsamında, futbolcuya yapılacak ödemelerin yüzde sekizi oranında bir menajerlik hizmet bedeli ödenecektir."

Son dakika: Daniel Sturridge Trabzonsporda

Bu arada Sturridge Trabzonspor formasını giyerken, Başkan Ağaoğlu ile çektirdiği fotoğraf da sosyal medyaya düştü.

Son dakika: Daniel Sturridge Trabzonsporda

Trabzonspor, bir çok takımın peşinden koştuğu ve resmi teklifte bulunduğu İngiliz oyuncuyu kadrosuna katarak yaz transfer döneminin en büyük bombalarından birini patlattı.

İKİ KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI
Kariyerinde ilk defa İngiltere dışında forma giyecek olan Daniel Sturridge, ülkesinde önemli başarılara imza attı. Biri Chelsea diğeri de geçtiğimiz yıl Liverpool ile olmak üzere iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Sturridge, 2010 yılında da Chelsea ile İngiltere Ligi'ni kazanma başarısı göstermişti. 29 yaşındaki oyuncunun Chelsea formasıyla ayrıca 2 FA Cup şampiyonluğu da bulunuyor.

YARDIM KURULUŞLARINA DESTEKTE BULUNUYOR
Daniel Sturridge, sosyal hayatında ise yardım kuruluşlarına önemli desteklerde bulunuyor. 2012 yılında Chelsea'da oynarken dezavantajlı çocukların futbol hayatına katılmalarını sağlamak amacıyla Hyundai adına Street Lig'e 50 bin Euro bağışlayan Sturridge, bir sonraki yıl yine aynı tutarda bir bağışta bulundu. 2013 yılının sonlarına doğru ise Jamaika'da gençlerin sosyal hayata ve spora katılım sağlamaları için Portmore kentinde bir yardım kuruluşu açtı. 

FUTBOLCU BİR AİLEDEN GELİYOR
Daniel Sturridge'in ailesinde profesyonel olarak futbol oynamış olan bir çok kişi mevcut. Babası Michael Sturridge, İngiltere ligi takımlarından Wrexham'da forma giydi. Amcaları Dean ve Simon Sturridge ise babasına göre çok daha başarılı bir futbol geçmişine sahip. Kariyerinde Derby, Birmingham, Sheffield United gibi önemli kulüplerin formasını giyen Dean Sturridge, Premier Lig'de çıktığı 154 maçta 38 gol attı. Simon Sturridge ise Birmingham City, Stoke City gibi ekiplerin formasını giydi.
Daniel Sturridge

 

Trabzonspor kafilesi Atinada
Trabzonspor kafilesi Atina'da 

Son dakika: Daniel Sturridge Trabzonsporda

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