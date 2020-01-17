MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Damien Comolli'den açıklama: 'Daha önce ayrılmak istedim'
GeriFutbol Son Dakika | Damien Comolli'den açıklama: 'Daha önce ayrılmak istedim'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 17.01.2020 - 18:56,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Damien Comolli'den açıklama: 'Daha önce ayrılmak istedim'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Damien Comolli'den açıklama: 'Daha önce ayrılmak istedim'

Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevinden istifa eden Damien Comolli, konu hakkında sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı.

İşte Comolli'nin açıklaması;

"İstifa kararını 25 Şubat 2019'da almış ve 12 aylık ihbar süremi dolduruyordum. Bu süreçte başkana birkaç kez ayrılık talebimi iletmeme rağmen başarılı olamamıştım"

'UZUN VADELİ PROJELER...'

Tamamen yeni bir yönetim anlayışına ve finansal modele ihtiyacı olan Fenerbahçe ve Trük futbolunun içinde bulunduğu durumu değiştirmek için uzun vadeli projeler üzerinde de çalıştım.

'ADİL OLMAYAN ELEŞTİRİLERE RAĞMEN...'

Takıma ve bana yöneltilen adil olmayan eleştirilere rağmen, ki yakın zamanda doğru olmadıkları kanıtlandı, Fenerbahçe taraftarları tarafından gösterilen inanılmaz tutkuya hayran kaldım. Takım için en iyisini diliyorum.

Detaylar birazdan...

Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...

MevzuBahis | 18-19 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, hafta sonunun öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
daha fazla video için

Son Dakika | Damien Comolliden açıklama: Daha önce ayrılmak istedim

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle