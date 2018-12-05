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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
05.12.2018 - 11:48, Son Güncelleme:

Son dakika... Comolli açıkladı! "Koeman ile..."

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Son dakika... Comolli açıkladı! "Koeman ile..."

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den son dakika Koeman açıklaması...

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur mücadelesinde yarın Giresunspor'u ağırlayacak olan sarı lacivertli ekibin basına açık gerçekleştirilen çalışması öncesinde basın mensuplarıyla sohbet etti. 

"KOEMAN'A DOĞRU KİŞİNİN O OLDUĞUNU İLETTİK"
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, futbol takımının başında bulunan Hollandalı teknik adam Erwin Koeman ile ilgili, "Daha önce açıkladığımız durumdayız. Şu an durumunda herhangi bir değişiklik yok. Erwin Koeman ile çok net bir şekilde konuştuk. Takımı yönetmesini istediğimiz kişinin kendisi olduğunu, doğru kişinin şu anda o olduğunu ilettik" açıklamasını yaptı.

"MAÇ KAZANMAMIZ LAZIM"
Comolli, taraftarın takımın durumdan dolayı yaşadığı mutsuzlukla ilgili olarak da, " Taraftarımız mutsuz olmakta haklı. Taraftarı mutlu etmek için maç kazanmalıyız. Taraftarın mutsuz olduğunu biliyoruz. Biz, onları mutlu etmek için çalışıyoruz ancak maç kazanmamız lazım. Çözüm bu" şeklinde konuştu.

"KAMP YERİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"
Devre arası kampı ile ilgili çalışmaların sürdüğünü de belirten Comolli, "Çalışmalar sürüyor. Devre arası kampını başka bir ülkede yapabiliyoruz. Aramızda bu konuyu tartışıyoruz" dedi.

"HARUN LİGİN EN İYİ KALECİSİ"
Comolli, sarı lacivertli takımın kalecisi Harun Tekin'in çok yetenekli olduğuna değinerek, "Harun Tekin,  Süper Lig'deki en iyi kaleci" ifadelerini kullandı.

"TRANSFER ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, takımdaki eksik bölgeler için çalışmalar yapıldığına vurgu yaparak, "Devre arasında yapacağımız transferler için araştırmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. Kadro dışı kalan oyuncularla ilgili bir değişiklik yok. Şu an onlardan da bize karşı bir adım yok.

"KADRO DIŞI KALAN OYUNCULARLA İLGİLİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK"
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Aatif Chahechouhe, Volkan Demirel ve Nabil Dirar ile ilgili bir gelişmenin olduğuna da dile getiren Comolli, "Şu an için kadro dışı kalan oyuncularla ilgili bir değişiklik yok. Ama oyunculardan da bize karşı bir adım yok" dedi.

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