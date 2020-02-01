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Basketbol
Haber Giriş: 01.02.2020 - 17:29,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Chelsea Gray Fenerbahçe'de | Transfer Haberleri

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Son Dakika | Chelsea Gray Fenerbahçe'de | Transfer Haberleri

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Chelsea Gray ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Chelsea Gray ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Şu an ABD Milli Takımı ile kampta olan Chelsea Gray, 20 Şubat 2020 tarihinde takımımıza katılacak ve takımımızın bu sezonun kalanında yarışacağı tüm turnuvalarda kadromuzdaki yerini alacaktır." denildi.

27 yaşındaki Chelsea Gray, oyun kurucu pozisyonunda forma giyiyor.

Son Dakika | Chelsea Gray Fenerbahçede | Transfer Haberleri

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