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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
18.11.2019 - 15:21, Son Güncelleme:

Son Dakika | Cenk Ergün: 'Galatasaray'a transfer olacağını biliyorum'

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Son Dakika | Cenk Ergün: 'Galatasaray'a transfer olacağını biliyorum'

Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, sarı kırmızılıların devre arası transferini açıkladı

Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, Belhanda, Falcao, Badou Ndiaye, Onyekuru hakkında açıklamalarda bulundu.

Belhanda'nın devre arasında Galatasaray'dan ayrılacağını söyleyen Cenk Ergün, Badou Ndiaye'nin de Trabzonspor'a çok yakın olduğunu vurguladı.

Radyospor'a konuşan Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, "Badou Ndiaye için Trabzonspor'un girişimin olduğunu birinci derecen öğrendim. Ndiaye, Trabzonspor'a çok yakın. Fakat Stoke City'in Trabzonspor'un teklifini kolay kabul etmediğini de duydum. Stoke City, Ndiaye'nin Türkiye'deki piyasasını bilerek tok satıcıyı oynuyor." ifadelerini kullandı ve ekledi:

 Sinan Gümüş dönmüyor...

"Sinan Gümüş'ün devre arasında Galatasaray'a döneceğini düşünmüyorum. Sinan, Genoa'da kalacak ve şansını zorlayacaktır. Igor Tudor, Antalyaspor'la görüşmedi. O süreçte kendisine de sordum. Tudor'a daha önce ülkemizdeki birçok Süper Lig takımı teklif yaptı, bunu biliyorum."



Onyekuru geliyor, Belhanda gidiyor...

"Onyekuru'nun devre arasında Galatasaray'a transfer olacağını biliyorum. Galatasaray'da Belhanda'nın da devre arasında takımdan ayrılacağını düşünüyorum. Belhanda keşke daha önce ayrılsaydı, takıma maddi anlamda daha fazla katkı sağlayabilirdi."

Falcao sözleri...

"Falcao transfer edildikten sonra iki Şampiyonlar Ligi, bir kez Süper Lig maçında oynadı, Malatya deplasmanında da son dakikada oyuna girdi. Ben, Falcao'nun sakat olarak transfer edildiğini düşünmüyorum. Eski sakatlığı nüksetmiş olabilir, yurt dışında tedaviye gidiyor olması alışılmış bir durum değil. Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın Mbwana Samatta için girişimini ben de duymuştum."

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Son Dakika | Cenk Ergün: Galatasaraya transfer olacağını biliyorum

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