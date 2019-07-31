Son dakika: Çaykur Rizespor Traore'nin sözleşmesini feshetti
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespoor Armand Mouhamed Traore'nin sözleşmesini feshetti.
Karadenezi ekibi 29 yaşındaki Senegalli sol bekin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:
"Armand Mouhamed TRAORE ile kulübümüz karşılıklı olarak anlaşmış ve futbolcumuzun sözleşmesi feshedilmiştir. Çaykur Rizespor Kulübü olarak; Traore’ye başarılar dileriz"
Çaykur Rizespor Armand Traore'yi geçtiğimiz sezonun başında İngiliz ekibi Nottihgham Forest'tan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
Senegalli futbolcu Rizespor formasıyla sadece 1 resmi maçta forma giyerek hayal kırıklığı yaratmıştı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle