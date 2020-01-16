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GeriFutbol Son dakika | Çaykur Rizespor, Nill De Pauw ile yollarını ayırdı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.01.2020 - 14:09,Son Güncelleme:/

Son dakika | Çaykur Rizespor, Nill De Pauw ile yollarını ayırdı

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Son dakika | Çaykur Rizespor, Nill De Pauw ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Belçikalı oyuncu Nill De Pauw ile yollar ayrıldı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Nill De Pauw'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Takıma hizmetleri nedeniyle futbolcuya teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyeri için başarı dileğinde bulunuldu. 

Sezon başında Zulte Waregem'den transfer edilen 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Çaykur Rizespor'da 8 maçta forma giyerken, iki asist yaptı.

Karadeniz ekibinde geçtiğimiz günlerde Mustafa El Kabir'in de sözleşmesi feshedilmişti.

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Son dakika | Çaykur Rizespor, Nill De Pauw ile yollarını ayırdı

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