Son Dakika: Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı için karar!
Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray maçı için TFF'ye yaptıkları kural hatası başvurusunun uygun görülmediğini açıkladı.
Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray maçı için TFF'ye yaptıkları kural hatası başvurusunun uygun görülmediğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kartal, "Kural hatasından dolayı Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının yenilenmesi ile ilgili başvurumuzu TFF'ye yaptık." demişti.
Kartal, “Bir iki kural hatasının olduğu söyleniyor. Bu pozisyonları inceliyoruz, incelettiriyoruz. Eğer kural hatası kesinse ona göre bir müracaatta bulunuruz. Hakemin Rizespor açısından nelere mal olduğunu düşünmeden kararlar verdiğine son derece eminiz. Dün belki sert bir açıklamam oldu ama içinde bulunduğumuz şartlardan dolayı o şekilde bir açıklama yapmam gerekiyordu. Şimdi daha rahatım daha objektif bakıyorum. İnşallah federasyon bu hakem hatalarını görür, bunları düzeltir, yapılan yanlışları görür, bu yanlışların tekrarlanmaması için gerekeni yapar.” ifadelerini kullanmıştı.
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