Son Dakika | Çaykur Rizespor El Kabir'in sözleşmesini feshetti

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Mustafa El Kebir'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı.



Yapılan açıklama şöyle;



"El Kabir ile kulübümüz karşılıklı olarak anlaşmış ve futbolcumuzun sözleşmesi feshedilmiştir. Çaykur Rizaspor'a hizmetlerinden dolayı El Kabir'e teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümü için de başarılar dileriz. ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ"



El Clasico'dan özel anlar;



