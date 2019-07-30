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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.07.2019 - 13:57, Son Güncelleme:

Son dakika... CAS'tan Trabzonspor'a ret! Fenerbahçe'den açıklama...

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CAS, Trabzonspor'un 2010-11 sezonu şampiyonluğunun bordo mavili takıma verilmesiyle ilgili başvurusunu reddetti.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS, Trabzonspor'un 2010-11 sezonu için yaptığı başvuruyu reddetti.

CAS'ın açıklamasında "Trabzonspor'un şampiyon ilan edilmesinin izin verilmesine dair hiçbir yasal hüküm bulunmuyor." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe'den açıklama

Fenerbahçe Kulübü de CAS kararı sonrası bir açıklama yaptı:

"Bu sonuçla Fenerbahçemizin alın teri ile kazandığı 2010-2011 sezonu şampiyonluğu ‘bir kez daha’ tescillenmiştir. Tüm camiamızın ve spor kamuoyunun bilgisine sunarız.

Bülbüloğlu: CAS'ın da adaletinden şüpheliyim

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, konuyla ilgili olarak Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, CAS'ın adaletinden şüphe duyduklarını belirtti. Bülbüloğlu, şunları söyledi:

"İnanılmaz derecede saçma bir karar. CAS'ın da adaletinden artık şüpheliyim. Çünkü kendi bültenlerinde temiz futbol adına örnek gösterdikleri Trabzonspor'un Disiplin Komitesi'nde incelenme kararını bile reddedecekleri kadar taraflı bir kurum. Normalde 2 Ağustos'ta açıklanacağına dair bize yazı yollamıştılar ancak bugün bültenlerinde açıklamışlar. Kendi bültenlerinde temiz futbol adına verdikleri ve mücadelemizi övdükleri Trabzonspor'un çok yanlı bir karar ile kararını reddettiler. Tamamen adaletsiz bir kurum orası. Burası bir karar merci değil. Disiplin Komitesi'nin bizim yaptığımızı başvuruyu alıp incelemesi ve karar vermesi için bir karar çıkacak. Ama bunu bile reddetmesi tamamen taraflı ve hakikaten kendi CAS bülteninde iki ay önce temiz futbol için kaç yıldır verdiğimiz mücadeleyi örnek gösteren CAS, bugün reddediyor. Bu kabul edilebilir değil. Temiz futbol adına Trabzonspor'un verdiği mücadeleyi anlattı, asıl şampiyonun Trabzonspor olduğunu yazdılar. Ben de 'Böyle bir yer' diye çok ümitlenmiştim ama adaletin olmadığı bir yermiş. Bundan sonrası için yönetim olarak ve İsviçre'deki avukatlarımızla bir değerlendirme yapıp yol haritamızı belirleyeceğiz."

CAS'tan gelen yazı ise şöyle;

 

Son dakika... CAStan Trabzonspora ret Fenerbahçeden açıklama...

Son dakika... CAStan Trabzonspora ret Fenerbahçeden açıklama...

 

Son dakika... CAStan Trabzonspora ret Fenerbahçeden açıklama...

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