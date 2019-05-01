Son dakika: Casillas kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Real Madrid'de uzun yıllar forma giydikten sonra Porto'ya transfer olan Iker Casillas'ın kalp krizi geçirdiği iddia ediliyor.
Porto'da futbol yaşamını sürdüren Iker Casillas'ın kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Marca'nın Portekiz medyasında dayandırdığı habere göre 38 yaşındaki eldivenin hayati tehlikesinin bulunmadığı dile getirildi.
İdmanda kendini iyi hissetmediğini söyleyen Casillas'ın sezonun geri kalanında forma giymeyeceği ifade edildi.
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