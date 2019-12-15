Son dakika: Caner Erkin kırmızı kart gördü! Fenerbahçe maçında oynayacak mı?
Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olduğu maçta Caner Erkin, 90+8. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldukları maçta kırmızı kart gördü.
Yeni Malatyaspor, 90+7. dakikada penaltı kazandı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararına tepki gösteren Caner Erkin, 2. sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Caner Erkin, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak 24 Erzincanspor maçında cezasını çekecek ve ligdeki Fenerbahçe derbisinde sahada olabilecek.
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