SON DAKİKA | Bursaspor'da İbrahim Üzülmez dönemi
TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı.
Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran Bursaspor, teknik direktörlü için görüştüğü İbrahim Üzülmez ile anlaşmaya vardı.
Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:
"Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile prensipte anlaşmış bulunmaktayız. İmza töreni 20.12.2019 (yarın) Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde yapılacaktır."
45 yaşındaki İbrahim Üzülmez son olarak Gençlerbirliği Kulübü'nde görev yapmıştı.
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