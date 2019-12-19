MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSON DAKİKA | Bursaspor'da İbrahim Üzülmez dönemi
GeriFutbol SON DAKİKA | Bursaspor'da İbrahim Üzülmez dönemi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
19.12.2019 - 17:34, Son Güncelleme:

SON DAKİKA | Bursaspor'da İbrahim Üzülmez dönemi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
SON DAKİKA | Bursaspor'da İbrahim Üzülmez dönemi

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı.

Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran Bursaspor, teknik direktörlü için görüştüğü İbrahim Üzülmez ile anlaşmaya vardı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile prensipte anlaşmış bulunmaktayız. İmza töreni 20.12.2019 (yarın) Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde yapılacaktır."

45 yaşındaki İbrahim Üzülmez son olarak Gençlerbirliği Kulübü'nde görev yapmıştı.

Bülent Uygun: Zor şartlar altında bu süreci yürütmeye çalışıyoruz
Bülent Uygun: "Zor şartlar altında bu süreci yürütmeye çalışıyoruz"

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle