Son dakika: Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih!

Augsburg ile Bayern Münih, Bundesliga'nın 29. haftasında karşılaştı. Rakibini 4-1 mağlup eden Bayern, bitime 5 hafta kala, üst üste 6.; toplamda 28. şampiyonluğuna ulaştı.

Augsburg 1 - 4 Bayern Münih

18' 1 - 0 Niklas Süle (Kendi kalesine)

32' 1 - 1 Corentin Tolisso

38' 1 - 2 James Rodriguez

62' 1 - 3 Arjen Robben

87' 1 - 4 Sandro Wagner

Maçın 18. dakikasında Süle'nin kendi kalesine attığı golle geriye düşen Bayern Münih, 32. dakikada Tolisso ile golü buldu ve skor 1-1 oldu. 38. dakikada James Rodriguez ile öne geçen Bavyera ekibi, ilk yarıyı 2-1'lik üstünlükle bitirdi.

62.dakikada Robben ile farkı 2'ye çıkaran Bayern Münih, 87. dakikada Wagner ile işi bitirdi ve rakibini 4-1 mağlup etti.

Puanını 72 yapan Bayern, bitime 5 hafta kala, üst üste 6.; toplamda 28. şampiyonluğuna ulaştı.

REKOR!

Bayern, üst üste 6. kez şampiyon olarak Bundesliga rekorunu kırdı. Bayern, toplamda 28. şampiyonluğuna ulaştı.