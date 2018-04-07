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Bundesliga
07.04.2018 - 18:32, Son Güncelleme:

Son dakika: Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih!

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Son dakika: Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih!

Bundesliga'da şampiyon bitime 5 hafta kala Bayern Münih oldu.

Augsburg ile Bayern Münih, Bundesliga'nın 29. haftasında karşılaştı. Rakibini 4-1 mağlup eden Bayern, bitime 5 hafta kala, üst üste 6.; toplamda 28. şampiyonluğuna ulaştı.

Augsburg 1 - 4 Bayern Münih
18' 1 - 0 Niklas Süle (Kendi kalesine)
32' 1 - 1 Corentin Tolisso
38' 1 - 2 James Rodriguez
62' 1 - 3 Arjen Robben
87' 1 - 4 Sandro Wagner

Maçın 18. dakikasında Süle'nin kendi kalesine attığı golle geriye düşen Bayern Münih, 32. dakikada Tolisso ile golü buldu ve skor 1-1 oldu. 38. dakikada James Rodriguez ile öne geçen Bavyera ekibi, ilk yarıyı 2-1'lik üstünlükle bitirdi.

62.dakikada Robben ile farkı 2'ye çıkaran Bayern Münih, 87. dakikada Wagner ile işi bitirdi ve rakibini 4-1 mağlup etti.

Puanını 72 yapan Bayern, bitime 5 hafta kala, üst üste 6.; toplamda 28. şampiyonluğuna ulaştı.

REKOR!
Bayern, üst üste 6. kez şampiyon olarak Bundesliga rekorunu kırdı. Bayern, toplamda 28. şampiyonluğuna ulaştı.

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