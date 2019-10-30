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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
30.10.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Son dakika: Bülent Uygun Kayserispor'da!

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Son dakika: Bülent Uygun Kayserispor'da!

Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor, teknik direktör Bülent Uygun ile anlaştı.

Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktörlük görevine Bülent Uygun getirildi. Uygun, sezon sonuna kadar sarı-kırmızılıları çalıştıracak.

İstikbal Mobilya Kaysersipor'da Samet Aybaba'dan boşalan teknik direktörlük için Bülent Uygun ile anlaşma sağlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, anlaşmayla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hayırlı Olsun Kayseri! Şehrimizin takımının teknik direktörlük görevi için tecrübeli teknik adam Bülent Uygun hocamız ile anlaştık" ifadelerini kullandı. Uygun ile sezon sonuna kadar anlaşma yapıldığı öğrenildi.

EN SON OSMANLISPOR'DAYDI...

Türkiye liginde son olarak 2017'de Osmanlıspor'u çalıştıran Uygun, ardından Katar'ın El-Gharafa ve El Rayyan takımlarında görev yapmıştı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da alınan başarısız sonuçlar üzerine teknik direktör Hikmet Karaman 6 Ekim'de istifa etmiş, 11 Ekim'de de Samet Aybaba ile sözleşme imzalanmıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, Aybaba yönetiminde çıktığı ilk maçta Kasımpaşa ile sahasında 1-1 berabere kalmış, deplasmanda pazar günü oynadığı ikinci maçta ise BtcTurk Yeni Malatyaspora 4-0 yenilmişti.

Aybaba da 28 Ekim'de yönetime istifasını sunmuştu.

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Bülent Uygun'dan 'Asker selamı' açıklamasıSon olarak Katar Ligi'nde çalışan teknik direktör Bülent Uygun, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu.
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Son dakika: Bülent Uygun Kayserisporda

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