Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
AntalyasporÂ Teknik DirektÃ¶rÃ¼ BÃ¼lent Korkmaz, sosyal medyadan 'Her ÅŸey iÃ§in Ã§ok teÅŸekkÃ¼rler' mesajÄ±yla camiaya veda etti.Â
Antalyaspor'da son dÃ¶nemdeki kÃ¶tÃ¼ gidiÅŸat ve alÄ±nan maÄŸlubiyetler sonrasÄ± istifa edeceÄŸi veya gÃ¶revden alÄ±nacaÄŸÄ± sÃ¶ylentileri yayÄ±lan teknik direktÃ¶r BÃ¼lent Korkmaz, sosyal medya hesabÄ±ndan veda mesajÄ± paylaÅŸtÄ±. BÃ¼lent Korkmaz, paylaÅŸÄ±mÄ±nda, "BaÅŸta Antalyaspor camiasÄ±na gelmemize vesile olan kÄ±ymetli insanlara ve sonrasÄ±nda gÃ¶reve geldiÄŸi ilk gÃ¼nden bugÃ¼ne kadar tÃ¼m desteÄŸiyle arkamÄ±zda duran baÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Ali Åžafak Ã–ztÃ¼rkâ€™e ve bÃ¼tÃ¼n yÃ¶netim kuruluna, taraftarÄ±mÄ±za, futbolcularÄ±mÄ±za ve tÃ¼m personel ekibimize sonsuz teÅŸekkÃ¼rlerimi ve saygÄ±larÄ±mÄ± sunarÄ±m. Bizden taraf bir hakkÄ±mÄ±z varsa helal olsun, sizler de hakkÄ±nÄ±zÄ± helal edin. Her ÅŸey iÃ§in Ã§ok teÅŸekkÃ¼rler" ifadelerine yer verdi.
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