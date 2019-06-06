Son dakika... Bu gurur Ozan Kabak'ın! 17 maçla...
Geçen sezon devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Bundesliga'da gösterdiği performansla yılın çaylağı seçildi.
Ozan Kabak, Bundesliga'da yılın çaylağı seçildi. Bundesliga Twitter hesabı bu haberi paylaşırken, 'Geldi, gördü ve kazandı' notunu yazdı.
Milli futbolcumuz Stuttgart formasıyla 17 maça çıktı. Çıktığı 17 maçta 3 gol atmayı başardı.
İşte Bundesliga hesabının yaptığı o paylaşım
🇹🇷⚽️🇩🇪 Er kam, sah und siegte beim #BLRookie: @ozankabak4 vom @vfb ist euer Rookie der #Bundesliga-Saison! Der türkische Abwehrspieler, im Winter nach Stuttgart gewechselt, überzeugte in der Rückrunde auf ganzer Linie. Glückwunsch zur Auszeichnung 👏👏👏 #DontCrackUnderPressure pic.twitter.com/hcIJyGtd2l— BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) 6 Haziran 2019
Ozan Kabak ise kendi sosyal medya hesabından şu açıklamayı yayınladı:
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Dünyanın en önemli liglerinden biri olan Bundesliga’ya geldikten sadece 4,5 ay sonra bu önemli ödülü almak, doğru yolda olduğuma dair inancımı artırıyor. Destek veren herkese teşekkürler✌@bundesliga_en @vfb I’m delighted to receive this award in just 4.5 months following my arrival to the Bundesliga, one of the most important leagues in the world. Having been esteemed worthy of a prize like this is a huge boost in my belief that I’m on the right path. Thanks to all who gave me their support. ✌@bundesliga_en @vfb
Yorumları Göster
Yorumları Gizle