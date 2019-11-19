Son Dakika | Böyle açıkladı: Ocak'ta Diagne Galatasaray'da!
Galatasaray'da Mbaye konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Kiralık olarak Club Brugge'da forma giyen Senegalli forvet oyuncusunun sezon bitmeden Galatasaray'a döneceği ileri sürüldü.
Radyospor'a konuşan teknik direktör Fuat Çapa, Mbaye Diagne hakkında, "Şu anda Belçika'dayım ve Club Brugge maçlarını takip ediyorum. Diagne, Club Brugge'de iyi bir dönem geçirmiyor. Diage'nin performansından hem taraftar hem de teknik heyet memnun değil. Diagne ocak ayında Galatasaray'a geri dönecek" diye konuştu.
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