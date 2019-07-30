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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.07.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

Son Dakika: Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Fenerbahçe istemişti ama...

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan yıldız futbolcu için resmi teklifini sundu. İşte siyah beyazlı ekipten son dakika transfer haberleri...

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, İndi'yi hem sol stoper hem de sol bek olarak değerlendirebileceğini ve gelmesi halinde sol beke ihtiyaç olmadığını belirtmesi üzerine yönetim, sol kanat için temasları hızlandırdı.

Avcı'nın da talebi doğrultusunda kanat takviyesi için çalışan yönetim, Yevhen Konoplyanka ile yapılan görüşmelerde oyuncuya yıllık 2.5 milyon Euro maaş teklifi yaparken, kulübü Schalke'ye 2 milyon Euro önerdi.

Sabah'ta yer alan habere göre; 29 yaşındaki Ukraynalı oyuncu ile prensipte anlaşan Beşiktaş, Alman kulübünün 4 milyon Euro talebi karşısında pazarlıklarını sürdürüyor.

MARTİNS İNDİ İÇİN 4 MİLYON EURO

Transferde geç açılan Beşiktaş, Tyler Boyd ve Douglas'ı kadrosuna katarken, sol stoper sorununu da Martins İndi ile çözerek gaza basmıştı.

İndi'ye imza attırmak için kulübü Stoke City ile son detayları görüşen siyah-beyazlı kulübün kasasından 4 milyon Euro bonservis bedeli çıkacak.

Kartal, bu parayı taksitler halinde ödeyecek. Bu transferin de kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.

Son Dakika: Beşiktaştan transfer hamlesi Fenerbahçe istemişti ama...

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