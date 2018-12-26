Son dakika: Beşiktaş'tan Şenol Güneş'e yeni sözleşme teklifi!
Beşiktaş Kulübü, Şenol Güneş'e yeni sözleşme önerisi kararı aldıklarını açıkladı.
Son günlerde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, Şenol Güneş'i göndereceği yönünde iddialar vardı. Siyah-beyazlı kulüp yönetim kurulu toplantısında deneyimli teknik adam ile gelecek vadede devam kararı aldı.
Beşiktaş Kulübü resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:
Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda, Yönetimimizin 2019 Mayıs ayında görev süresi bitecek olmasına rağmen, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verilmiştir.
Şampiyonluk yolunda; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’e taraftarlarımıza ve Camiamıza olan inancımız tamdır.
Tüm Beşiktaşlıları takımımıza destek olmaya davet ediyoruz.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
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