Son dakika: Beşiktaş'tan Ryan Babel açıklaması
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel'in bir taraftara sosyal medyadan verdiği skandal cevap sonrası siyah beyazlı kulüpten açıklama geldi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;
Futbolcumuz Ryan Babel'in sosyal medyada bir taraftarımıza vermiş olduğu yanıtı kabul edilemez bulmaktayız. Konuyla ilgili Babel'in savunması istenmiştir. Oyuncumuzun savunması alındıktan sonra disiplin talimatlarımızın gerektirdiği cezanın kendisine verileceğini kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
Beşiktaş JK
Yorumları Göster
Yorumları Gizle