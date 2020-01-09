Son Dakika | Beşiktaş'tan Ljajic'in sakatlığıyla ilgili açıklama
Beşiktaş Kulübü, antrenmanda sakatlanan Adem Ljajic'in durumunun çekilecek MR'dan sonra belli olacağını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüp, Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında bugün gerçekleşen antrenmanda sakatlanan 28 yaşındaki futbolcunun durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Açıklamada, Ljajic'in antrenmanı tamamlayamadığı hatırlatılarak, "Ljajic'in durumu, çekilecek MR'dan sonra netlik kazanacak." ifadesi kullanıldı.
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