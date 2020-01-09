MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Beşiktaş'tan Ljajic'in sakatlığıyla ilgili açıklama
GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'tan Ljajic'in sakatlığıyla ilgili açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 09.01.2020 - 16:29,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Beşiktaş'tan Ljajic'in sakatlığıyla ilgili açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Beşiktaş'tan Ljajic'in sakatlığıyla ilgili açıklama

Beşiktaş Kulübü, antrenmanda sakatlanan Adem Ljajic'in durumunun çekilecek MR'dan sonra belli olacağını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüp, Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında bugün gerçekleşen antrenmanda sakatlanan 28 yaşındaki futbolcunun durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, Ljajic'in antrenmanı tamamlayamadığı hatırlatılarak, "Ljajic'in durumu, çekilecek MR'dan sonra netlik kazanacak." ifadesi kullanıldı.

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...


MevzuBahis | 8-9-10 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden bahis uzmanı Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı. (Hazırlayan: Aydın Aguş)
daha fazla video için


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle