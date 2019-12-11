Son Dakika | Beşiktaş'tan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş transfer açıklaması

Beşiktaş, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın transferlerinin hiçbir zaman gündemlerine gelmediğini açıkladı.

Resmi sitede yer alan açıklama şöyle;



"Basında yer alan Demir Grup Sivasspor futbolcuları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş’ın kulübümüze transferiyle ilgili haberler spekülatif olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iki futbolcunun transferi hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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