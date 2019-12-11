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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'tan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş transfer açıklaması
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Futbol
11.12.2019 - 12:35, Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'tan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş transfer açıklaması

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Son Dakika | Beşiktaş'tan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş transfer açıklaması

Beşiktaş, transferde adı geçen Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile ilgili resmi bir açıkalama yaptı.

Beşiktaş, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın transferlerinin hiçbir zaman gündemlerine gelmediğini açıkladı.

Resmi sitede yer alan açıklama şöyle;

"Basında yer alan Demir Grup Sivasspor futbolcuları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş’ın kulübümüze transferiyle ilgili haberler spekülatif olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iki futbolcunun transferi hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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