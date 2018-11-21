Son dakika: Beşiktaş'tan Babel açıklaması
Beşiktaş, ülkesinin Almanya ile yaptığı maçta sakatlanan Hollandalı yıldızı Ryan Babel'in durumu hakkında bir açıklama yaptı.
Beşiktaş resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Ülkesinin milli takım maçında sakatlanan oyuncumuz Ryan Babel'in sağlık ekibimizce yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sağ uyluk arka adale (Biceps) zarında (Fascia) mikroyırtık ve buna bağlı kanama tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır."
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