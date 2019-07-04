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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
04.07.2019 - 07:33, Son Güncelleme:

Son Dakika: Beşiktaş'ta Umut Güner istifasının perde arkası! 'Orhan Ak sabrımı taşırdı'

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Son Dakika: Beşiktaş'ta Umut Güner istifasının perde arkası! 'Orhan Ak sabrımı taşırdı'

Siyah-Beyazlıların, Mayıs ayında gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul’da yeniden yönetime seçilen Umut Güner, faks yoluyla istifasını iletti.

Siyah-Beyazlılar’ın, Mayıs ayında gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul’da yeniden yönetime seçilen Umut Güner, faks yoluyla istifasını iletti. Kesintisiz olarak 3 kez Beşiktaş’ın başkanlığına seçilen Fikret Orman’ın listesinde yer alan Güner, transferleri başkanın ve Serdal Adalı’nın yapacağını öğrendiği görev dağılımı toplantısında tepki göstermişti.

Güner, şimdi ise Kara Kartal’dan ayrılmaya karar verdi. İstifasının perde arkası ortaya çıktı. Güner şu ifadeleri kullandı: “Evet, yönetimden ayrıldım. Görev sürem içerisinde hiçbir menajer ile ilişkimin olmadığını çok net bir biçimde söyleyebilirim.”

Avcı'nın ilk sözleri;



‘Onları kimse konuşmadı’

“Ön görüşmeleri ben yapardım, geri kalan kısmı ise başkan Fikret Orman hallederdi. Herkes transfer konularında Ahmet Bulut üstünden yürüyor. Ama unutulmamalı ki SEG adlı menacerlik şirketi 10 oyuncu aldı. Bu durumu kimse konuşmayı tercih bile etmedi. Serdar Adalı ile kişisel bir problemim olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim. Benim tek sıkıntım kulübün yönetimindeki anlayıştan ibaretti. Son olarak Orhan Ak geldi ve teknik direktör Abdullah Avcı’nın yardımcısı oldu. Bu da benim adıma bardağı taşıran son damlaydı. Bu gelişmelerin sonucunda da ayrılma kararı aldım.”

 

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