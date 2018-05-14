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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
14.05.2018 - 11:28, Son Güncelleme:

Son dakika: Beşiktaş'ta Tolgay Arslan şoku!

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Son dakika: Beşiktaş'ta Tolgay Arslan şoku!

Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Tolgay Arslan, son hafta maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Osmanlıspor maçında sakatlanan Tolgay Arslan'ın sağ ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı. Tolgay Arslan, ligin son maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta maçın 43'üncü dakikasında sakatlık geçiren Tolgay Arslan için kulübün resmi sitesinden açıklama yayımlandı.

Beşiktaş'ın yapmış olduğu açıklamada şu bilgiler yer aldı: "Sakatlanan futbolcumuz Tolgay Arslan'ın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan ortopedik muayene ve çekilen MR sonucunda; sağ ayak bileği dış yan bağında (ATF ligament) kısmi yırtık tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanılmıştır."

Son dakika: Beşiktaşta Tolgay Arslan şoku

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Şenol Güneş Osmanlıspor galibiyetini yorumladı...

"Kazanmış bile olsak üzgünüz”Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Kazanmış bile olsak Beşiktaş’tan beklenen birinciliği sağlayamadığımız için üzgünüz” dedi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Güneş, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayarak sözlerine başladı. Güneş, “Annelerimizin güzel günü kutlu olsun. Annelerimiz bir çiçektir mis gibi kokuyorlar. Başımızın tacı evimizin kraliçeleridirler. Sıkıştığımız zamanlarda sabrıyla sevgisiyle bize moral veren annelerimizdir. Onlar bizim yanımızdayken hayata farklı açıdan bakıyoruz. Ben annemi kaybettim ama yaşayan annelerimiz için söylüyorum bunları. Biz herkesin mutluluğunu istiyoruz bu sebepten bunları söylüyorum” ifadelerini kullandı. Maç ile ilgili de değerlendirmede bulunan Güneş, “Futbolda bir oyun ama futbolun agresif tarafı öne çıkınca birde ticari boyutu büyüyünce biraz kavga boyutu fazla oluyor. Bugün iyi oynayarak kazanmak istedik. Fakat oyuna hiç yoktan bir gol yiyerek başladık. İlk yarı özellikle hücumda etkinliğimiz olmadı. Pozisyonumuz yoktu. Rakip kontra atak oynamaya çalışırken hem gol yedik hem de pozisyon verdik. İkinci yarı gollerle başladık. Yine beklenmeyen hatalı bir gol yedik. Sonuç olarak kazandık. Osmanlıspor’a geçmiş olsun diyorum. Onlarda özellikle maçın belirli bölümlerinde istekliydiler ama yeterli olmadı. Kazanmış bile olsak Beşiktaş’tan beklenen birinciliği sağlayamadığımız için üzgünüz” şeklinde konuştu.
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