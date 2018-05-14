Son dakika: Beşiktaş'ta Tolgay Arslan şoku!
Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Tolgay Arslan, son hafta maçında forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta Osmanlıspor maçında sakatlanan Tolgay Arslan'ın sağ ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı. Tolgay Arslan, ligin son maçında forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta maçın 43'üncü dakikasında sakatlık geçiren Tolgay Arslan için kulübün resmi sitesinden açıklama yayımlandı.
Beşiktaş'ın yapmış olduğu açıklamada şu bilgiler yer aldı: "Sakatlanan futbolcumuz Tolgay Arslan'ın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan ortopedik muayene ve çekilen MR sonucunda; sağ ayak bileği dış yan bağında (ATF ligament) kısmi yırtık tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanılmıştır."
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