Son Dakika | Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın'ı TFF'ye bildirildi! Resmen...

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi. Siyah beyazlı kulüp, 47 yaşındaki teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.



Vodafone Park'ta taraftara açık imza töreni

Beşiktaş, yarın saat 19.03'te Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta imza töreni düzenleyecek. Törene taraftarlar da bilet almadan katılabilecek.

14 YIL SONRA BEŞİKTAŞ İLE BULUŞTU

Sergen Yalçın, altyapısından yetiştiği ve 10 sezon başarıdan başarıya koştuğu Beşiktaş’a 14 yıl sonra teknik direktör olarak geri döndü.

Beşiktaş altyapısından yetişen Sergen Yalçın, profesyonel kariyerine 1991 yılında siyah-beyazlı kulüpte başladı. 1991-1997 döneminde aralıksız 6 yıl Beşiktaş forması giyen Sergen, daha sonra sürpriz bir şekilde İstanbulspor’un yolunu tuttu. Siirt Jetpaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor formaları giydikten sonra 2002 yılında Beşiktaş'a geri döndü. Sergen Yalçın, 2002 - 2006 yılları arasında 4 yıl boyunca daha siyah-beyazlı takımda top koşturdu.

10 KUPA KAZANDI

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta geçirdiği 10 yılda 7 kupa kazanma başarısı gösterdi. Futbolculuk döneminin en parlak yıllarını Beşiktaş'ta geçiren Sergen, Kara Kartal ile 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazandı. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın 100. yılında yaşadığı şampiyonlukta da önemli pay sahibiydi.

İşte Sergen Yalçın'ın sözleşmesinin TFF kayıtlarına yansıyan hali;









Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!