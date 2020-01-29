MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku! Bu sabah...
GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku! Bu sabah...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 29.01.2020 - 09:38,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku! Bu sabah...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku! Bu sabah...

Harcama limiti sıkıntısı sebebiyle henüz resmen açıklanamayan Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın bu sabah yapacağı idmana çıkamayacak.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku yaşanıyor. Harcama limiti içinde hoca da olduğu için henüz bu sorunu çözemeyen Beşiktaş, Sergen'i de resmen açıklayamadı.

Fanatik'in haberine göre; Abdullah Avcı’nın 3 yıllık alacaklarında ısrarcı olması, Sergen ve ekibine de ödenek verilmesi bütçe aşımını doğuruyor. Oğuzhan’ın kiralık gönderilip bütçe açığı yaratılma çabası henüz sorunu gidermedi. Bu durum aşılmaya çalışılıyor.

Sergen bu yüzden 11:30’daki idmana çıkamayacak. Sorun çözüldüğü an, imza töreni düzenlenip takımın başına geçecek.

Unutulmaz Sergen Yalçın sözleri;



Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerle bir araya gelen ve 1.5 yıllık sözleşme için el sıkışan Sergen Yalçın'ın henüz kamuoyuna resmi bir şekilde tanıtılmama nedeninin Abdullah Avcı olduğu ortaya çıktı.

Sergen Yalçına Abdullah Avcı engeli
Sergen Yalçın'a Abdullah Avcı engeli

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle