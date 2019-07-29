Son dakika: Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Atiba kamptan ayrıldı
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş'ta Atiba sakatlığı nedeniyle kamptan ayrıldı.
Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş'ta, Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson'dan kötü haber geldi.
Tecrübeli futbolcu sakatlığı nedeniyle kamptan ayrılırken, tedavi için Belçika'ya gittiği belirtildi.
ROCO DA SAKATLANDI
Beşiktaş'ın geçen cumartesi günü La Liga ekiplerinden Eibar ile yaptığı hazırlık maçında sakatlanan Şilili stoperi Enzo Roco'nun sol baldırında kas yırtılması olduğu belirlendi.
Avusturya'da yeni sezon için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların geçen cumartesi günü, İspanyol ekibi Eibar ile oynadığı hazırlık karşılaşmasının ikinci yarısında, sol bacak baldırında ağrı hisseden Enzo Roco'nun yapılan muayenesi ve çekilen MR'ı sonrasında, grade 2 kas yaralanması tespit edildi. 26 yaşındaki defans oyuncusunun tedavisine başlandığı belirtildi.
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