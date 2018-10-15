Son dakika: Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Açıklama geldi...
Beşiktaş'tan Adriano Correia ile ilgili açıklama geldi.
Açıklamada, "Futbol Takımımızın 13 Eylül Cumartesi günü U-21 Takımımızın da katıldığı antrenman maçı sırasında sol ayağına darbe alan futbolcumuz Adriano Correia’nın yapılan ortopedik muayene ve çekilen MR sonucuna göre; sol diz iç yan bağ ve kapsülünde gerilmeye bağlı ödem tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.
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