Son dakika: Beşiktaş'ta Nkoudou 1 ay yok!
Süper Lig'de Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı mücadelede sakatlanan N’Koudou yaklaşık 1 ay, Oğuzhan Özyakup yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Beşiktaş, evinde galip geldiği Alanyaspor müsabakasında üç futbolcusunu kaybetmişti. Ameliyat olan Dorukhan Toköz, sahalardan en az 5 ay uzak kalacak. Nkoudou'nun ise sahalara dönmesinin 1 ay süreceği kaydedildi.
Uzun sürenin ardından ilk 11'e dönen Oğuzhan Özyakup ise 2-3 haftalık periyodun ardından antrenmanlara başlayacak.
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