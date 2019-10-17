SON DAKİKA | Beşiktaş'ta İsmail Ünal başkan adaylığından çekildi
Beşiktaş'ta, 20 Ekim Pazar günü yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adaylarından İsmail Ünal adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay ile birlikte başkan adaylığını açıklayan İsmail Ünal sürpriz bir kararla başkan adaylığından çekildi.
Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak seçim öncesi adaylığını açıklayan İsmail Ünal, Serdal Adalı lehine başkanlıktan çekilme kararı aldı.
Serdal Adalı'nın İsmail Ünal'ın listesindeki Emin Önal'a yönetim kurulu listesine dahil edeceği öğrenilirken bir ya da iki üyenin daha listeye katılabileceği ifade edildi.
İsmail Ünal'ın yazılı açıklaması şöyle:
"Başta profesyonel futbol olmak üzere Türk sporunun ve siyah-beyazlı kulübün ekonomik ve yönetim açısından zorlu bir dönemden geçtiği aşikardır. Çok açıktır ki bu gerçekle yüzleşmek ve bir an önce üstesinden gelmek için var gücümüzle savaşmak zorunda olduğumuz bir dönüm noktasındayız. Niyetimiz kişisel beklentilerimiz dışında Beşiktaş'ı sahipsiz bırakmamak; şartlar ne olursa olsun bu yükü omuzlamak ve değerlerimize sahip çıkmaktır. Bunun için için defalarca güçlerimizi birleştirme arzumuzu dile getirdik. Ama geldiğimiz noktada beklentilerimizin gerçekleşmeyeceğini görüyorum. Çok adaylı kongreden çıkacak bir yönetimin Beşiktaş'ın kronikleşmiş sorunlarını çözebileceğini düşünmüyorum. Beşiktaş'ın gerçek sahibi milyonlarca taraftarı ve onların genel kuruldaki temsilcileri olan kongre üyelerine sesleniyorum: Birlik ve beraberliği talep edin. Güçlerimizi birleştirelim ve içinde bulunduğumuz krizi fırsata çevirelim. Bu amaca destek vermek için adaylıktan çekiliyorum."
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle