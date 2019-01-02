Son dakika... Beşiktaş'ta flaş gelişme! Quaresma kamp kadrosuna alındı
Beşiktaş'ta yapılan toplantı sonrasında Quaresma ve Larin, siyah beyazlı ekibin Antalya kampına dahil edildi.
Beşiktaş'ta yapılan toplantı sonrasında Quaresma ve Larin, siyah beyazlı ekibin Antalya kampına dahil edildi.
ALACAKLARI YÜZÜNDEN KAMP KADROSUNDAN ÇIKARILMIŞTI
5 aylık alacağını tahsil edemediği için kulübe ihtar çeken Ricardo Quaresma, yeni yapılanma doğrultusunda satış listesine konularak kamp kadrosundan çıkarılmıştı. Ancak yapılan toplantı sonrasında Portekizli yıldız kamp kadrosuna dahil edildi.
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