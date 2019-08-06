Son dakika: Beşiktaş'ta deprem! Karius...
Beşiktaş'ta kaleci Karius'un sol üst baldırında zorlanma tespit edildi! Siyah-beyazlılarda sakatlık kervanına eklenen bir diğer oyuncu da Karius oldu... Alman kalecinin 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Siyah-beyazlılarda Karius'un dışında Atiba, Roco, Ljajic, Dorukhan, Medel, Burak Yılmaz, Necip ve Gökhan Gönül'ün sakatlıkları bulunuyor.
Beşiktaş Karius'un sakatlığıyla ilgili, "Futbol Takımımızın Brescia ile oynadığı hazırlık maçının devre arasında sol baldır adalesinde sertlik hissettiği için oyundan çıkarılan kalecimiz Loris Karius’un yapılan fizik muayene ve Almanya’da çekilen MR sonucuna göre ön üst baldır (rectus femoris) adalesinde grade 2 zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." açıklamasını yaptı.
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