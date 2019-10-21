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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.10.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta Burak Yılmaz depremi

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Son Dakika | Beşiktaş'ta Burak Yılmaz depremi

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku yaşanıyor... Ankaragücü mücadelesinin 67. dakikasında sakatlanan Burak’tan kötü haber geldi. Dün sabah saatlerinde MR’ı çekilen deneyimli futbolcunun, UEFA Avrupa Ligi’nde Braga, Süper Lig’de de Galatasaray’la oynanacak maçlarda görev yapamayacağı bildirildi.

Siyah-Beyazlılar’ın Spor Toto Süper Lig’de önceki akşam Ankaragücü’ne konuk olduğu mücadeleye ilk 11’de başlayan Burak Yılmaz, sağ dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle karşılaşmanın 67. dakikasında oyundan alınmıştı.

Maçın ardından takım İstanbul’a döner dönmez MR’a giren deneyimli futbolcunun durumu belli oldu. Burak’ın, sakatlığı sebebiyle UEFA Avrupa Ligi’nde Braga’yla ve Süper Lig’de Galatasaray’la oynanacak müsabakalarda forma giyemeyeceği bildirildi.

Ankaragücü karşılaşmasında sakatlıkları sebebiyle görev yapamayan isimler arasında yer alan Oğuzhan Özyakup ve Victor Ruiz’in durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Dünkü idmanda yer alan 2 futbolcunun da bireysel çalışmalara başladığı belirtildi. Öte yandan problemi bulunan; Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül ve Kevin N’Koudou’nun da tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

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Görev, Güven’de olacak

UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda çıktıkları ilk maçta Bratislava’ya 4-2, Wolves’a da 1-0 kaybeden Siyah- Beyazlılar, 3. maçına perşembe günü Braga karşısında çıkacak. Portekiz ekibiyle Vodafone Park’ta oynanancak mücadele öncesinde eksik isimlere Burak Yılmaz’ın da eklenmesi teknik direktör Abdullah Avcı’yı sıkıntıya soktu. Avcı’nın, hücum hattında perşembe günü Burak Yılmaz’ın yerine Güven Yalçın’ı sahaya sürmesi bekleniyor.

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