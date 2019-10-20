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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.10.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

Son dakika! Beşiktaş'ta yeni başkan Ahmet Nur Çebi oldu

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Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda rakipleri Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ı geride bırakan Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kulübün 34'üncü başkanı oldu.

Ayrıntılar gelecek...


1. sandık

Ahmet Nur Çebi: 211
Serdal Adalı: 176
Hürser Tekinoktay: 15
Geçersiz:
Boş: 0

2. sandık

Ahmet Nur Çebi: 260
Serdal Adalı: 170
Hürser Tekinoktay: 22
Geçersiz: 3
Boş: 0

3. sandık

Ahmet Nur Çebi: 250
Serdal Adalı: 153
Hürser Tekinoktay: 25
Geçersiz: 1
Boş: 0

4. sandık

Ahmet Nur Çebi: 231
Serdal Adalı: 142
Hürser Tekinoktay: 23
Geçersiz: 3
Boş: 0

5. sandık

Ahmet Nur Çebi: 217
Serdal Adalı: 140
Hürser Tekinoktay: 20
Geçersiz: 1
Boş: 1

6. sandık

Ahmet Nur Çebi: 192
Serdal Adalı: 184
Hürser Tekinoktay: 26
Geçersiz: 1
Boş: 0

7. sandık

Ahmet Nur Çebi: 233
Serdal Adalı: 157
Hürser Tekinoktay: 20
Geçersiz: 0
Boş: 0

8. sandık

Ahmet Nur Çebi: 203
Serdal Adalı: 145
Hürser Tekinoktay: 24
Geçersiz: 0
Boş: 0

9. sandık

Ahmet Nur Çebi: 215
Serdal Adalı: 177
Hürser Tekinoktay: 15
Geçersiz: 0
Boş: 1

10. sandık

Ahmet Nur Çebi: 186
Serdal Adalı: 172
Hürser Tekinoktay: 27
Geçersiz: 0
Boş: 0

11. sandık

Ahmet Nur Çebi: 261
Serdal Adalı: 163
Hürser Tekinoktay: 34
Geçersiz: 0
Boş: 0

12. sandık

Ahmet Nur Çebi: 280
Serdal Adalı: 152
Hürser Tekinoktay: 46
Geçersiz: 2
Boş: 2

13. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 375
Serdal Adalı: 71
Hürser Tekinoktay: 47

14. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 342
Serdal Adalı: 114
Hürser Tekinoktay: 44

15. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 312
Serdal Adalı: 94
Hürser Tekinoktay: 46

16. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 247
Serdal Adalı: 101
Hürser Tekinoktay: 24

Toplam 16 sandık sonucunda Ahmet Nur Çebi 4 bin 15 oya ulaşırken, Serdal Adalı 2 bin 311 ve Hürser Tekinoktay ise 458 oy aldı.

Bu arada kongrede siyah-beyazlı takımın eski Fransız futbolcusu Pascal Nouma ile şarkıcı Murat Boz da oy verdi. Oy verme işlemi sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Nouma, kendisi için önemli bir gün olduğunu belirterek, "İlk defa seçime katılıyorum. Mutluyum. Eski başkana teşekkür ediyorum. Bilmiyorum yeni başkan kim olacak. Ben yaşlandım ama Beşiktaşlıyım. Benim oğlum futbolcu olarak geliyor. O futbol oynayacak." ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi'nin listesi

Asıl üyeler: Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay
Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci

AHMET NUR ÇEBİ: ''KOLTUK İÇİN GELMİYORUM''

Adaylardan ilk söz alan Ahmet Nur Çebi oldu. Çebi, ''Beşiktaş'a yakışır bir genel kurul istiyorum. Katılımcı ve paylaşımcı bir Beşiktaş istiyorum. Birlik beraberliğimizi herkese gösterelim. Beşiktaş’ta bindirilmiş kitleler yoktur. Beşiktaş’ta böyle bir şey olmadığını herkes görecek. Bugün Beşiktaş için bir yol ayrımıdır. Ben koltuk için gelmiyorum. Ben Beşiktaş'a bir şeyler vermek için gelmek istiyorum.'' şeklinde konuştu.

 

 

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